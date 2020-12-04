Два титула WBC Asia разыграют между собой казахстанцы

Также на кону будет 2 молодежных титула.

Казахстанские боксеры Нурбол Султанбай (3-0, 1 КО), Мирас Ертанов (2-0, 1 КО), Торгынбек Амиров (2-0) и Алимжэан Турсунов (4-0, 3 КО) разыграют титулы WBC Asia Silver и WBO Asia Pacific Youth, передает zakon.kz.

В ходе вечера бокса в Алматы, запланированного на 18 декабря, титулы WBC Asia Silver и WBO Asia Pacific Youth в первом среднем весе (до 69,85 кг) разыграют в очном поединке не знавшие ранее поражений Султанбай и Ертанов, В то же время, за аналогичные титулы во втором полулегком весе (до 58,967 кг) проведут бой Амиров и Турсунов, идущие также без поражений на профи-ринге.

В других боях вечера на профи-ринг выйдут казахстанские, узбекские, украинские, российские мастера кожаной перчатки. Из наших соотечественников на ринг выйдут в том числе финалист Юношеской Олимпиады Талгат Шайкен, тренировавшийся в Англии Султан Заурбек, капитан национальной сборной команды по боксу Камшыбек Кункабаев, известный нокаутер Абай Толеш и другие.

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