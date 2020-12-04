На пост президента Кыргызстана претендуют 20 человек

Проверять подписные листы комиссия будет 8 дней.

Завершился очередной этап выборной кампании в Кыргызстане, сообщает zakon.kz.

По информации Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов, кандидаты на должность президента сдали подписные листы и оплатили избирательный залог.

В комиссию поступили подписные листы от 21 кандидата:

1. Б. Тольбаев – 58 029 подписей, избирательный залог внесен 27.11.2020;

2. С. Жапаров – 59 998 подписей, избирательный залог внесен 01.12.2020;

3. А. Касенов – 46 270 подписей, избирательный залог внесен 18.11.2020;

4. А. Абдылдаев – 47 998 подписей, избирательный залог внесен 02.12.2020;

5. Р. Джеенбеков – 39 874 подписей, избирательный залог внесен 02.12.2020;

6. К. Асанов – 43 864 подписей, избирательный залог внесен 02.12.2020;

7. Э. Абакиров – 43 630 подписей, избирательный залог внесен 02.12.2020;

8. А. Мадумаров - 39 856 подписей, избирательный залог внесен 27.11.2020;

9. А. Сегизбаев - 55 480 подписей, избирательный залог внесен 02.12.2020;

10. К. Чороев – 39 053 подписей, избирательный залог внесен 03.12.2020;

11. Ж. Байгуттиев - 51 896 подписей, избирательный залог внесен 02.12.2020;

12. М. Арстанбек – 33 083 подписей, избирательный залог внесен 02.12.2020;

13. К. Сооронкулова – 33 458 подписей, избирательный залог внесен 03.12.2020;

14. Р. Тагаев – 40 651 подписей, избирательный залог внесен 02.12.2020;

15. Б. Калмаматов – 35 300 подписей, избирательный залог внесен 02.12.2020;

16. К. Иманалиев – 35 658 подписей, избирательный залог внесен 03.12.2020;

17. И. Ташов – 39 493 подписей, избирательный залог внесен 03.12.2020;

18. К. Токтосунов – 30 106 подписей, избирательный залог внесен 03.12.2020, зачислен 04.12.2020;

19. У. Кочкоров – 43 804 подписей, избирательный залог внесен 03.12.2020;

20. К. Исаев – 38 987 подписей, избирательный залог внесен 03.12.2020.

Рабочая группа в ходе приема подписных листов обнаружила у кандидата на должность президента КР С. Ибраева - 15 033 подписей, а также не представлена справка о внесении избирательного залога. В связи с чем подписные листы возвращены уполномоченным представителям данного кандидата, - говорится в сообщении.

Рабочая группа должна проверить подписные листы за 8 календарных дней.

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