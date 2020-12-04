Правила изъятия и трансплантации органов утверждены в Казахстане

Для установления генетической связи между потенциальным реципиентом и донором создается Этическая комиссия.

Министр здравоохранения РК своим приказом от 25 ноября 2020 года утвердил правила и условия изъятия, заготовки, хранения, консервации, транспортировки, трансплантации органов и тканей от донора к реципиенту, передает zakon.kz.

Правила утверждены согласно Кодексу "О здоровье народа и системе здравоохранения".

Так, изъятие, консервация, хранение, транспортировка и пересадка органов и тканей осуществляются в государственных медицинских организациях при наличии лицензии на осуществление деятельности по оказанию услуг трансплантации органов.

Как отмечается, услуги по трансплантации, а также медицинская помощь, включая всестороннее медицинское обследование, предоставляется в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Прижизненным донором может быть человек в возрасте от 18 лет, дееспособный, находящийся с реципиентом в генетической связи или имеющий с ним тканевую совместимость. При этом составляется письменное нотариально удостоверенное согласие на изъятие органов или тканей для дальнейшей трансплантации.

Направление на плановую госпитализацию в центры трансплантации прижизненного донора и потенциального реципиента для предоставления высокотехнологичной или специализированной медицинской помощи осуществляется через портал Бюро госпитализации.

Указывается, что для трансплантации от прижизненного донора производится изъятие только одного из парных органов, часть органа или ткань, изъятие которых не повлечет за собой необратимого расстройства здоровья.

Прижизненный донор проходит всестороннее медицинское обследование, вместе с потенциальным реципиентом они направляются в HLA-лабораторию для определения тканевой совместимости органов и тканей, результаты которых передаются в центр трансплантации, направивший для исследований.

При необходимости срочной передачи результатов исследования лечащему врачу используется электронный вариант результатов исследования с соблюдением норм конфиденциальности. Результаты исследований не передаются донору или потенциальному реципиенту, а также их родственникам, супругу.

Для установления генетической связи между потенциальным реципиентом и донором создается Этическая комиссия.

Решение о прогнозируемой тканевой совместимости органов донора и потенциального реципиента принимается профильным специалистом (трансплантологом) центра трансплантации путем проведения анализа и сопоставления результатов исследований по совместимости органов.

Согласие потенциального реципиента и прижизненного донора отзывается за исключением тех случаев, когда медицинские работники по жизненным показаниям уже приступили к хирургическому вмешательству и его прекращение невозможно в связи с угрозой для жизни и здоровья пациента.

После изъятия и заготовки органа или тканей для трансплантации у донора производится соответствующая запись в оформленной на него медицинской карте стационарного больного.

При выписке пациентов после изъятия и пересадки донорских в местные органы государственного управления здравоохранением областей, городов республиканского значения и столицы, где проживают донор и реципиент, направляется извещение о реципиенте и доноре.

Извещение составляется лечащим врачом-трансплантологом и заверяется печатью центра трансплантации.

При этом для трансплантации органов и тканей не производится:

- принудительное изъятие органов у человека;

- принуждение человека к предоставлению своего органа или тканей;

- купля-продажа органов и тканей человека;

- изъятие органов и у прижизненного донора или посмертного донора, являющегося несовершеннолетним или недееспособным лицом;

- изъятие органов у лиц, которые по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не могли сообщить данные о своей личности, и личность которых на момент констатации смерти не была установлена.

Посмертным донором органа или тканей может быть лицо также в возрасте от 18 лет и старше, которому констатирована необратимая гибель головного мозга, органы и ткани которого могут быть использованы для трансплантации реципиенту

Изъятие, консервация, хранение и транспортировка органов от посмертного донора с целью трансплантации осуществляется врачами трансплантационной бригады в донорских организациях в соответствии с клиническими протоколами и санитарными правилами.

Изъятие и консервация органов и тканей от посмертного донора с целью трансплантации осуществляются в донорских организациях:

- имеющих в структуре отделения реанимации и интенсивной терапии, нейро-инсультное отделение (центр) или отделения неврологии, нейротравмы, нейрохирургии;

- располагающихся в столице, городах республиканского, областного и районного значений.

При этом участие лиц, проводящих изъятие органов для последующей трансплантации, в констатации необратимой гибели головного мозга не допускается.

После констатации необратимой гибели головного мозга председатель консилиума информирует об этом руководителя донорской организации и регионального трансплантационного координатора, который оповещает республиканского трансплантационного координатора о наличии потенциального донора.

Региональный трансплантационный координатор после идентификации личности потенциального донора, заносит его данные в медицинскую информационную систему учета доноров и реципиентов (МИСУДР) и прикрепляет заключение о констатации необратимой гибели головного мозга.

Республиканский трансплантационный координатор проводит проверку базы данных Регистра в РПН на предмет прижизненного волеизъявления гражданина по вопросу донорства органов после смерти в целях трансплантации.

О результатах проверки информирует регионального трансплантационного координатора соответствующего региона и направляет ему справку из Регистра.

В случае прижизненного согласия умершего на изъятие его органов для трансплантации, после оповещения лечащим врачом супруга или близких родственников о смерти пациента (потенциального донора), к беседе с ними приступают трансплантационный координатор и психолог, которые сообщают о волеизъявлении умершего по вопросу посмертного донорства органов.

Вместе с тем изъятие органов для трансплантации у умершего не осуществляется:

- если медицинская организация на момент изъятия поставлена в известность о том, что лицо при жизни заявило о своем отказе на изъятие органов;

- если медицинская организация на момент изъятия поставлена в известность о том, что после смерти умершего супруг (супруга), а при его отсутствии - один из близких родственников, заявили о своем несогласии на изъятие его органов (в том числе при наличии прижизненного согласия умершего);

- у посмертного донора для трансплантации иностранцам и лицам без гражданства.

Изъятие органов для трансплантации у посмертного донора осуществляется:

- в случае наличия прижизненного согласия данного лица на изъятие его органов в целях трансплантации, при одновременном отсутствии заявленного письменного несогласия супруга, а при его отсутствии - одного из близких родственников умершего;

- в случае, когда прижизненное волеизъявление человека не известно - при наличии письменного согласия супруга, а при его отсутствии одного из близких родственников, заявленных в течение трех часов с момента оповещения о смерти потенциального донора.

При этом при одновременном наличии несогласия от других близких родственников умершего, изъятие органов не осуществляется.

После решения вопроса о возможности изъятия органов региональный трансплантационный координатор организует дополнительное обследование посмертного донора в соответствии с клиническим протоколом.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (3 декабря).

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