Правила использования флага Казахстана объяснили в Минкульте

Флаг Казахстана может использоваться в зданиях, в том числе на балконах и в местах проведения торжественных мероприятий для выражения патриотических чувств, пояснила министр.

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Министр культура и спорта Актоты Раимкулова разъяснила правила использования государственного флага Казахстана, передает корреспондент zakon.kz. Теперь государственный флаг Казахстана может использоваться физическими и юридическими лицами в зданиях, в том числе на балконах и в местах проведения торжественных мероприятий в целях выражения патриотических чувств, казахстанской идентичности, поддержки достижений страны, ее граждан, — сказала Раимкулова. Она напомнила, что главой государства 27 октября 2020 года дано поручение о пересмотре действующих правил использования государственных символов, касающихся использования государственного флага. Кроме того, физическим лицам в соответствии с внесенными изменениями в настоящие правила предоставлена возможность использования государственного флага независимо от архитектурных особенностей здания при размещении его в одноэтажном или многоэтажном зданиях в экстерьерном варианте. Отныне физические лица могут использовать государственный флаг, размещаемый на зданиях, в темное время суток без освещения, — добавила министр. На брифинге уточнили, что вышеуказанные изменения существенно расширят сферу применения государственного флага, позволят по-новому осмыслить его символический капитал направленный на укрепление духа патриотизма в обществе. Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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