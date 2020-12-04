Республиканский проект "Халық үні" взял на контроль проблемы жителей ЗКО

Проект реализуется по инициативе Айман Умаровой.

Участники республиканского проекта "Халық үні" (Голос народа) прибыли в Западно-Казахстанскую область, чтобы услышать местных жителей и помочь им в разрешении социальных и юридических проблем.

Отметим, что ранее рабочая группа проекта "Халық үні" побывала в Восточно-Казахстанской и Актюбинской областях, где также провела ряд встреч с населением. Из поступивших 46 обращений жителей регионов – 21 сложное обращение вошло в протокол для дальнейшего решения вопроса с участием центральных государственных и правоохранительных органов. Сегодня проект "Халық үні" презентован жителям и общественности ЗКО.

Проект "Халық үні" реализуется по инициативе члена Национального совета общественного доверия при Президенте РК, правозащитницы Айман Умаровой, его партнерами являются Министерство информации и общественного развития РК, Агентство РК по противодействию коррупции, благотворительный фонд "Altyn Qyran Foundation", ОФ "Human Rights Lawyers".

В ЗКО рабочая группа проекта в лице председателя Агентства РК по противодействию коррупции Алика Шпекбаева, заместителя председателя Комитета по делам гражданского общества МИОР РК Нурбола Серикбекова и автора проекта Айман Умаровой посетила ряд социальных учреждений Бурлинского района, встретившись с посетителями, а также провела прием граждан в Чингирлауском районе. Жителей интересовали такие вопросы, как ремонт автомобильных дорог в селах, обеспечение питьевой водой сельских населенных пунктов, установка мобильной и интернет-связи в отдаленных селах ЗКО, участие граждан в жилищных государственных программах, строительство соцобъектов, занятость и трудоустройство молодежи и другие. В общей сложности, рабочая группа взяла в обработку 25 обращений от жителей Западно-Казахстанской области.

Как отметила Айман Умарова, работа по обеспечению безбарьерной коммуникации населения начинается с налаживания контактов с местными исполнительными органами.

Мы посетили социальные объекты региона, провели ряд встреч с населением, чтобы не просто установить обратную связь с гражданами, а показать прозрачность деятельности государственных органов, разъяснить ход государственной политики в различных сферах жизнедеятельности. Проблемы есть везде, но они решаемы на местах. Необходимо объединить совместные усилия общественности и государственных органов. Население поднимает достаточно большой круг проблемных вопросов. По некоторым из них ответы даны на месте, другие, сложные по содержанию и тематике, вопросы будут направлены в Администрацию Президента РК, – заявила Айман Умарова.

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