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Байден призвал американцев носить маску 100 дней

Джо Байден заявил, что готов получить вакцину от коронавируса публично.

Фото : vedomosti.ru4 декабря 2020, 15:17

Избранный президент США Джо Байден заявил, что в первый же день своего пребывания на посту попросит американцев носить маску в течение 100 дней, чтобы остановить распространение коронавируса, передает zakon.kz.

По его словам, ношение маски в течение этого периода станет причиной значительного сокращения заражений, отмечает CNN. Он также заявил, что ношение масок будет обязательным в правительственных зданиях, межгосударственном транспорте и самолетах

Кроме этого, Байден попросил главного эксперта по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи продолжить работу в его администрации.

В США наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусом. По данным Университета Джона Хопкинса, в среду в США было зарегистрировано около 200 000 новых случаев заболевания и около 3200 связанных с ними смертей, большинство из которых были зарегистрированы за один день.

Ранее Джо Байден заявил, что готов получить вакцину от коронавируса публично после заявления трех бывших президентов - Обамы, Буша и Клинтона.


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