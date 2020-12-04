Нигматулин: В повестке Мажилиса - регулирование микрофинансовой и коллекторской деятельности

Cформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания Палаты.

Сегодня под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания Палаты, сообщает zakon.kz.

Мажилис рассмотрит в первом чтении проект разработанных депутатами законодательных поправок по вопросам регулирования микрофинансовой и коллекторской деятельности.

На обсуждение мажилисменов вносятся и ратификационные законопроекты. Это Соглашение между Казахстаном и ЮНЕСКО о создании Международного центра сближения культур под эгидой ЮНЕСКО, а также поправки в казахстанско-грузинское Соглашение о международном автомобильном сообщении.

Во втором чтении депутаты рассмотрят законопроект с сопутствующими поправками «О техническом регулировании», а также законодательные изменения по вопросам дорожного движения.

Планируется также обсудить законодательные новшества, касающиеся физической культуры и спорта.

В повестку пленарного заседания предлагается включить и рассмотрение вопросов о продолжении работы над законопроектами относительно перераспределения полномочий между уровнями государственного управления, а также семейной и гендерной политики.

Палате предстоит назначить профильному комитету срок подготовки заключения по новому ратификационному законопроекту, поступившему в Мажилис. Это Соглашение о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию государств-членов ЕАЭС.





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