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Нигматулин: В повестке Мажилиса - регулирование микрофинансовой и коллекторской деятельности

Cформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания Палаты.

Фото : Пресс-служба Мажилиса4 декабря 2020, 15:32

Сегодня под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания Палаты, сообщает zakon.kz.

Мажилис рассмотрит в первом чтении проект разработанных депутатами законодательных поправок по вопросам регулирования микрофинансовой и коллекторской деятельности.

На обсуждение мажилисменов вносятся и ратификационные законопроекты. Это Соглашение между Казахстаном и ЮНЕСКО о создании Международного центра сближения культур под эгидой ЮНЕСКО, а также поправки в казахстанско-грузинское Соглашение о международном автомобильном сообщении.

Во втором чтении депутаты рассмотрят законопроект с сопутствующими поправками «О техническом регулировании», а также законодательные изменения по вопросам дорожного движения.

Планируется также обсудить законодательные новшества, касающиеся физической культуры и спорта.

В повестку пленарного заседания предлагается включить и рассмотрение вопросов о продолжении работы над законопроектами относительно перераспределения полномочий между уровнями государственного управления, а также семейной и гендерной политики.

Палате предстоит назначить профильному комитету срок подготовки заключения по новому ратификационному законопроекту, поступившему в Мажилис. Это Соглашение о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию государств-членов ЕАЭС.


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