Признаки, что ваш смартфон взломали

Обычно взлом проявляется нарушением работоспособности приложений, их зависанием, более быстрой разрядкой аккумулятора, снижением производительности гаджета или его внезапной перезагрузкой.

Специалист российской IT-компании перечислили признаки того, что ваш смартфон взломали, передает zakon.kz.

По словам заместителя генерального директора группы IT-компаний Дмитрия Пудова, признаки того, что мобильник взломан, не сильно отличаются от признаков взлома компьютера или ноутбука. Обычно это проявляется нарушением работоспособности приложений, их зависанием, более быстрой разрядкой аккумулятора, снижением производительности гаджета или его внезапной перезагрузкой, пишет агентство "Прайм".

При этом эксперт отметил, что при этих "симптомах" не нужно паниковать. Ведь они могут возникать и по другим причинам.

Однако, если вы столкнулись с непонятными списаниями или подозреваете, что ваши почта и иные сервисы скомпрометированы, то имеет смысл серьезно озаботиться вопросом безопасности вашего устройства, - сказал Пудов.

В случае с публичными персонами целью взлома могут быть фото, видео или документы на устройстве. Если же вы не являетесь таковой личностью, то атакующих чаще интересует практическая выгода: доступ к приложениям мобильного банкинга, подписка на платные сервисы, взлом устройства для использования его в составе бот-сети (множество зараженных устройств, контролируемых хакерами).

Бот-сети могут продаваться, сдаваться другим группировкам в аренду или использоваться для широкого спектра задач, приносящих выгоду злоумышленникам: атаки на другие устройства, использование устройства для сокрытия следов атаки, спам-трафик и многое другое, - пояснил Пудов.

Самостоятельно провести диагностику своего устройства, по словам эксперта, пользователи не смогут. Если все же вы уверены, что гаджет взломали, можно сбросить настройки телефона до заводских, изменить все пароли, проверить приложения, а для Android не лишним будет установить антивирус. Если не помогает, то лучше обратиться в сервисный центр.

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