Супруги в Москве через суд делят Instagram-аккаунт

Аккаунт про путешествия приносит паре хорошую прибыль.

Российские супруги при разводе через суд решили делить аккаунт в Instagram, сообщает zakon.kz.

По информации издания eadaily.com, страница в Instagram посвящена спорту, путешествиям и активному образу жизни.

Как отметил адвокат Сергей Егоров, соцсеть приносит им ежемесячный доход более 300 тыс. рублей (почти 2 млн тенге).

Мои доверители — весьма известные блогеры. У них совместное управление Instagram-аккаунтом. У него свыше миллиона подписчиков, ежемесячный доход от него — более 300 тыс. рублей. Они вели его совместно, но, по правилам Instagram, аккаунт должен быть оформлен на конкретного человека, поэтому он был оформлен на супругу моего доверителя. Доверитель не давал мне разрешение называть его имя, название аккаунта и иные детали. Дело интересно тем, что аккаунт, хотя и представляет денежную ценность, но не ясно, как его описать в документации и в судебных решениях. Видимо, придется опрашивать представителя Facebook в РФ, которому принадлежит Instagram, — пояснил Егоров.

Адвокат уточнил, что из-за того, что в российском законодательстве нет определения цифрового актива, как аккаунт в соцсети, дело об этом разводе очень сложное.

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