Появилось видео жестокого нападения подростков на мужчину в Нур-Султане 

Они напали на него ночью.

В Нур-Султане трое подростков напали на прохожего, сообщает zakon.kz.

Мужчина, возвращаясь ночью домой, подвергся хулиганским действиям троих подростков, - сообщили в ДП Нур-Султана.

Со слов мужчины, трое подростков шли за ним и словесно провоцировали его на драку, а затем, нанеся ему несколько ударов, скрылись в неизвестном направлении.

Подозреваемые в хулиганстве задержаны и доставлены в полицию.

Также в полицию были приглашены законные представители несовершеннолетних.

По данному факту ведется досудебное расследование по ст. 293 УК РК ("хулиганство"). Также законные представители привлечены к административной ответственности по ст. 442 ч. 2 КРКобАП ("нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей").

Инспекторами ювенальной полиции трое парней взяты на контроль.

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