В Акмолинской области строят новые объекты здравоохранения

В условиях распространяющейся эпидемии коронавируса приоритет в строительстве отдается объектам здравоохранения

В рамках государственной программы "Денсаулық" в регионе продолжается работа по строительству новых объектов здравоохранения, передает zakon.kz со ссылкой на управление внутренней политики.

Завершено строительство онкологической поликлиники в Кокшетау на 150 посещений. Сейчас идут пусконаладочные работы, ввод в эксплуатацию планируется в середине декабря. Новое лечебное учреждение позволит повысить эффективность профилактических и лечебных мероприятий, что весьма актуально для региона.

В стремительно растущем Косшы Целиноградского района строится районная поликлиника на 100 посещений в смену. Это тоже объект принципиальной важности. Учитывая активную миграцию - за последние 20 лет население здесь выросло более чем в 27 раз.

В ближайшее время в пристоличных селах откроются две врачебные амбулатории - в с.Степное Шортандинского района и с.Софиевка Целиноградского района. В следующем году ожидается ввод двух медучреждений - врачебная амбулатория в с.Караоткель и Центр первичной медико-санитарной помощи в с.Коянды.

Масштабный проект, который вышел на стадию практического воплощения – строительство современной многопрофильной больницы на 630 мест в новом микрорайоне областного центра. Проект будет осуществляться на принципах государственно-частного партнерства совместно с компанией "Ellington Properties Development LLR", с которой подписан соответствующий Меморандум. На сегодня проект детальной планировки по строительству больницы находится на стадии утверждения.

К слову, в этом микрорайоне планируется строительство 40-квартирного дома для медиков.

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