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В Казахстане утвердили стандарт оказания паллиативной медпомощи

Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи предусматривается не менее 10 коек на 100 000 населения.

Фото : vademec.ru4 декабря 2020, 16:46

Приказом министра здравоохранения РК от 27 ноября 2020 года утвержден стандарт организации оказания паллиативной медицинской помощи, передает zakon.kz.

Паллиативная медицинская помощь – это комплекс медицинских услуг, направленных на облегчение боли и тяжелых проявлений заболевания (состояния) неизлечимо больного пациента при отсутствии показаний к проведению радикального лечения.

Паллиативная медпомощь оказывается в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) по утвержденному перечню заболеваний, а также в добровольного медицинского страхования, на платной основе, за счет средств благотворительных организаций.

В рамках паллиативной медицинской помощи оказываются услуги, согласно приложению к Стандарту.

Паллиативная медпомощь в амбулаторных, стационарозамещающих, стационарных условиях, а также на дому оказывается медицинскими, а также неправительственными организациями, имеющими лицензию на медицинскую деятельность на амбулаторно-поликлиническую, либо стационарную помощь или стационарозамещающую помощь взрослому и детскому населению.

Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи предусматривается не менее 10 коек на 100 000 населения.

Паллиативная медицинская помощь осуществляется в специализированных структурных подразделениях (отделениях, палатах, койках) организаций здравоохранения, самостоятельных специализированных медицинских организациях (больницах сестринского ухода, хосписах) в стационарных, стационарозамещающих условиях и на дому, в том числе с использованием мобильных бригад.

Организации паллиативной медицинской помощи создаются в районных и областных центрах, городах республиканского значения и столице.

Основными задачами и направлениями деятельности организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, являются:

- организация мероприятий, направленных на улучшение качества жизни пациентов с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями;
- облегчение боли и тяжелых проявлений заболевания неизлечимо больного пациента при отсутствии показаний к проведению радикального лечения (инкурабельные пациенты);
- обеспечение сестринского ухода за неизлечимо больным пациентом;
- обучение членов семей и ухаживающих лиц основам сестринского ухода за неизлечимо больными пациентами на дому;
- оказание персоналом медицинской организации психологического и социально-правового консультирования членов семьи пациента.

При оказании паллиативной медпомощи для поддержки пациентов и членов их семей в хосписе (отделении) и на дому предусматриваются должности социального работника и психолога
.

Социальный работник осуществляет содействие в госпитализации, сопровождение пациентов в медицинские организации, обучение членов семьи пациента основам ухода, организацию и проведение медико-социального обследования, консультирование по социальным вопросам.

Психолог осуществляет социально-психологический патронаж, психологическую поддержку пациентов и совместно проживающих членов их семьи, поддержку в период смерти близкого человека, экстренную психологическую помощь.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (3 декабря).


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