В Казахстане утвердили стандарт оказания паллиативной медпомощи

Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи предусматривается не менее 10 коек на 100 000 населения.

Приказом министра здравоохранения РК от 27 ноября 2020 года утвержден стандарт организации оказания паллиативной медицинской помощи, передает zakon.kz.

Паллиативная медицинская помощь – это комплекс медицинских услуг, направленных на облегчение боли и тяжелых проявлений заболевания (состояния) неизлечимо больного пациента при отсутствии показаний к проведению радикального лечения.

Паллиативная медпомощь оказывается в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) по утвержденному перечню заболеваний, а также в добровольного медицинского страхования, на платной основе, за счет средств благотворительных организаций.

В рамках паллиативной медицинской помощи оказываются услуги, согласно приложению к Стандарту.

Паллиативная медпомощь в амбулаторных, стационарозамещающих, стационарных условиях, а также на дому оказывается медицинскими, а также неправительственными организациями, имеющими лицензию на медицинскую деятельность на амбулаторно-поликлиническую, либо стационарную помощь или стационарозамещающую помощь взрослому и детскому населению.

Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи предусматривается не менее 10 коек на 100 000 населения.

Паллиативная медицинская помощь осуществляется в специализированных структурных подразделениях (отделениях, палатах, койках) организаций здравоохранения, самостоятельных специализированных медицинских организациях (больницах сестринского ухода, хосписах) в стационарных, стационарозамещающих условиях и на дому, в том числе с использованием мобильных бригад.

Организации паллиативной медицинской помощи создаются в районных и областных центрах, городах республиканского значения и столице.

Основными задачами и направлениями деятельности организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, являются:

- организация мероприятий, направленных на улучшение качества жизни пациентов с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями;

- облегчение боли и тяжелых проявлений заболевания неизлечимо больного пациента при отсутствии показаний к проведению радикального лечения (инкурабельные пациенты);

- обеспечение сестринского ухода за неизлечимо больным пациентом;

- обучение членов семей и ухаживающих лиц основам сестринского ухода за неизлечимо больными пациентами на дому;

- оказание персоналом медицинской организации психологического и социально-правового консультирования членов семьи пациента.

При оказании паллиативной медпомощи для поддержки пациентов и членов их семей в хосписе (отделении) и на дому предусматриваются должности социального работника и психолога

Социальный работник осуществляет содействие в госпитализации, сопровождение пациентов в медицинские организации, обучение членов семьи пациента основам ухода, организацию и проведение медико-социального обследования, консультирование по социальным вопросам.

Психолог осуществляет социально-психологический патронаж, психологическую поддержку пациентов и совместно проживающих членов их семьи, поддержку в период смерти близкого человека, экстренную психологическую помощь.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (3 декабря).

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