На Тенгизе растет число заболевших коронавирусом  

С ноября на месторождении Тенгиз зарегистрировано 140 случаев заражения коронавирусом.

В связи с увеличением количества пациентов на месторождении Тенгиз управление здравоохранения приняло решение дополнительно направить специалистов, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Атырауской области.

15 специалистов работают в инфекционном стационаре на 315 койко-мест месторождения Тенгиз. Сегодня здесь лечатся 111 пациентов. Таким образом, загруженность больницы составляет 35,2%, - сообщили в управление здравоохранения области.

Управление здравоохранения приняло решение направить на месторождение Тенгиз еще 8 специалистов. Среди них 2 врача, 2 медсестры и 4 санитара.

Отметим, что с ноября на месторождении Тенгиз зарегистрировано 140 случаев заражения коронавирусом. 71 из них зарегистрированы за последние 4 дня.

В настоящее время из-за распространения коронавируса Атырауская область перешла в желтую зону.

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