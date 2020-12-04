"Байтерек" и "ВЭБ.РФ" активизируют сотрудничество в сфере инвестиций

Документ обозначил пути и методы для расширения потенциала финансово-экономического сотрудничества и его эффективную реализацию по всем направлениям деятельности холдинга "Байтерек" и ВЭБ.РФ.

Сегодня на площадке Первого Евразийского конгресса Председатель Правления АО "НУХ "Байтерек" Айдар Арифханов и Председатель российской госкорпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов подписали Соглашение об инвестиционном сотрудничестве. Этот документ открывает новые возможности для казахстанских бизнесменов и производителей, в том числе позволит расширить возможности экспорта отечественных товаров через развитие грузовых перевозок, а также развивать доступ к синдицированному кредитованию в Казахстане, передает zakon.kz.

Крупнейший государственный институт развития "ВЭБ.РФ" содействует устойчивому экономическому развитию России, и в этом плане его деятельность схожа с целями и задачами, которые выполняет в Казахстане АО "НУХ "Байтерек". Поэтому подписание Соглашения позволит институтам развития увеличить свои возможности.

Большой блок взаимодействия касается вопросов развития экспортного потенциала. Мы планируем сотрудничать также в области торгового и экспортного финансирования. Кроме того, плодотворное сотрудничество у нас происходит в сфере развития синдицированного кредитования в Казахстане. Как известно, ВЭБ.РФ имеет большой опыт в этой сфере. Наши российские коллеги делятся опытом по организации синдицированных сделок, особенностями фабрики проектного финансирования, - сказал глава холдинга "Байтерек" Айдар Арифханов.

Документ обозначил пути и методы для расширения потенциала финансово-экономического сотрудничества и его эффективную реализацию по всем направлениям деятельности холдинга "Байтерек" и ВЭБ.РФ.

Конечно же, мы всеми силами будем способствовать развитию партнерских отношений предпринимателей Казахстана и России, а также участвовать в реализации совместных инвестиционных проектов, - добавил Арифханов.

В свою очередь, Игорь Шувалов после подписания соглашения сообщил, что на сегодняшний день компаниям Казахстана через специальную лизинговую платформу поставлено свыше 5,2 тыс. единиц железнодорожной техники на сумму свыше 11,3 млрд рублей, а также иной техники на сумму 0,75 млрд рублей.

На рассмотрении – еще три проекта: реконструкции ГРЭС, ТЭЦ, поставка грузовых вагонов. Потенциальный объем участия ВЭБ.РФ – около 20 млрд рублей, - пояснил Шувалов.

Помимо основного соглашения, дочерняя организация холдинга "Байтерек" - АО "Банк Развития Казахстана" подписал четырехсторонний меморандум, где сторонами подписания выступили "ВЭБ.РФ", Евразийский Банк Развития и Банк Развития Республики Беларусь. Сотрудничество касается финансирования инвестиционных проектов, реализуемых на территории сторон и способствующих развитию интеграции между странами ЕАЭС.

Также подписан Договор о предоставлении кредитной линии Банку Развития Казахстана с Евразийским банком развития.

Подписанный документ с ЕАБР позволит положить начало для нового направления сотрудничества по реализации сделок в российских рублях для финансирования проектов в рамках приоритетных направлений кредитования Банка развития Казахстана. Сотрудничество же БРК и ВЭБ.РФ длится уже не первый год, мы активно и плодотворно работаем по линии МБО ШОС, и открыты к новым возможностям сотрудничества с Банком Развития Республики Беларусь в рамках подписанного документа, который позволит сторонам совместно рассматривать финансирование инвестиционных проектов, реализуемых на территории присутствия сторон и способствующих развитию интеграции между странами ЕАЭС, - отметил председатель правления БРК Абай Саркулов.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!