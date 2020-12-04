В Северной Корее за нарушение карантина расстреляли мужчину
Его обвинили в контрабанде.
Фото : tempting.pro4 декабря 2020, 17:41
Гражданин Северной Кореи был публично казнен за нарушение ограничительных мер, сообщает zakon.kz.
В стране меры были усилены с конца ноября.
Они устроили публичную казнь с расстрелом, чтобы напугать местных жителей в приграничной зоне, так как было много контактов с людьми по другую сторону границы, в том числе много контрабанды, — говорится в сообщении "Лента".
50-летний мужчина был обвинен в контрабанде с китайскими деловыми партнерами через границу.
Опасаясь, что контрабандисты могут занести вирус, власти КНДР усилили военное присутствие на границе.
Однако Северная Корея публично заявляет, что в стране нет вируса.
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