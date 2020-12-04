ЦИК: Наблюдение за выборами должно быть предусмотрено в уставе юрлица

Направлять лиц для наблюдения за выборами могут организации, при условии, если это будет соответствовать их уставной цели относительно реализации и защиты политических прав и свобод граждан.

Как сообщила Центральная избирательная комиссия, наблюдение за выборами должно быть предусмотрено в уставе юридического лица осуществляющего наблюдение, передает zakon.kz.

Из норм Гражданского кодекса, законов Республики Казахстан "О некоммерческих организациях", "Об общественных объединениях", "О политических партиях" следует, что субъекты направления наблюдателей осуществляют деятельность в соответствии со своими учредительными документами.

Поэтому законно осуществляемые виды деятельности, включая наблюдение за выборами, должны быть предусмотрены в уставе юридического лица и подтверждены для установления правоспособности субъектов направления наблюдателей, за исключением политических партий, которые создаются для выражения политической воли граждан и участия в формировании представительных органов.

При этом деятельность субъекта, направляющего лиц для наблюдения за выборами должна соответствовать целям его создания, поскольку Гражданским кодексом (статьи 41, 106, 107) предусмотрены нормы об обязательности указания предмета и цели в их учредительных документах.

Таким образом, указание в уставах некоммерческих организаций, в том числе общественных объединений иной деятельности не запрещенной законодательством, не означает возможность заниматься любым видом деятельности. Предмет деятельности таких организаций сопряжен с их целями, для достижения которых они были созданы. Следовательно, направлять лиц для наблюдения за выборами могут организации, при условии, если это будет соответствовать их уставной цели относительно реализации и защиты политических прав и свобод граждан.

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