Бой Тайсона и Джонса собрал рекорд по платным трансляциям

Бой 54-летнего Тайсона и 51-летнего Джонса завершился ничьей.

Возвращение Майка Тайсона на ринг в конечном итоге стало самым популярным событием в мире спорта, если учитывать количество платных трансляций, передает zakon.kz.

Выставочный бой между ветеранами бокса Майком Тайсоном и Роем Джонсом стал самым популярным в мире спорта событием. Такой вывод можно сделать, если опираться на количество платных трансляций. По информации MMA Fighting, бой Тайсона и Джонса смотрели через систему платных трансляций PPV 1,2 млн человек. Прежний рекорд принадлежал титульному бою в UFC между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи в MMA (675 тыс.).

Это, безусловно, отличная новость для Тайсона и Роя Джонса-младшего, которые сделали ставку на успех выставочного боя, продававших одну PPV-трансляцию за 49,95 доллара.

Бой 54-летнего Тайсона и 51-летнего Джонса завершился ничьей.

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