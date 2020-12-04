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Машины с ревущим двигателем станут целью для полицейских

За минувшие сутки на дорогах города полицейские задержали и отстранили от управления транспортным средством 5 пьяных водителей, 2 из которых были не трезвыми и ранее были лишены водительских прав.

Фото : пресс-служба Департамента полиции Алматы4 декабря 2020, 18:49

Полиция Алматы объявила охоту на авто без госномеров и машины с “ревущим двигателем”, передает zakon.kz.

Административная полиция мегаполиса стала чаще проводить рейды по выявлению грубых нарушений правил дорожного движения.

Личный состав патрульной полиции и специализированного батальона ориентирован на задержание авто, двигающиеся с подложными госномерными знаками, без ГРНЗ, тонированные машины, а также незаконно переоборудованные транспортные средства. Кроме того, особое внимание уделено фактам управления ТС в состоянии алкогольного опьянения. Увы, такие эпизоды не единичны. В водительском составе все еще есть нерадивые граждане, ставящие под удар жизнь и здоровье участников дорожного движения, – сообщил первый заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Нурлан Алмасбеков.

За минувшие сутки на дорогах города полицейские задержали и отстранили от управления транспортным средством 5 пьяных водителей, 2 из которых были не трезвыми и ранее были лишены водительских прав. Еще один водитель привлечен к ответственности за использование подложного номерного знака.

Кроме того, за истекшие сутки выявлено 18 фактов использования тонировки на стеклах авто, 23 факта управления автотранспортом без документов, четыре факта создания аварийной ситуации, два факта выезда на полосу встречного движения.


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