Ямы на дорогах в Шымкенте: полиция оштрафовала подрядчиков

Безопасность дорожного движения на особом контроле

С начала 2020 года по инициативе начальника Департамента полиции Шымкента состояние автомобильных дорог города проверено и изучено 500 раз. По результатам комплексной проверки в соответствующие учреждения направлено 458 предписаний для исполнения выявленных недостатков. Об этом сообщили в Департаменте полиции Шымкента, передает zakon.kz.

Известно, что в текущем году проведен средний ремонт 256 улиц, то есть 414 км дорог, в настоящее время отремонтировано и введено в эксплуатацию 203 улиц.

За необеспечение безопасности дорожного движения и загрязнение дорог подрядным компаниям, проводящим ремонтные работы, было составлено 68 административных протоколов и наложены штрафы, - рассказали в полиции.

Всего по городу Шымкент в зимний период в работе по очистке улично-дорожной сети от снега задействовано 5 учреждений и подготовлено 139 транспортных средств и техники. Кроме того, подготовлено 28 тыс. кубов инертных материалов с песком и солью для скользких дорог.

Обновлены пешеходные полосы перед 147 школами города. Кроме того, в целях развития инфраструктуры дорог и снижения пробок автотранспорта ведутся работы по строительству большой развязки на проспекте Кунаева и улице Рыскулова.

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