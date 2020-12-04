В Аягозском детском центре ставят на ноги больных детей

Сейчас в центре находятся 96 детей, больше 60 из них – сироты, на каждого ребенка составлена персональная медицинская карта, в которую вносятся не только все назначения врачей, но и результаты занятий с логопедами и другими специалистами, более того, после консультации с диетологом для каждого воспитанника было составлено персональное меню, с

Куйкалаков Жайдарбек, инструктор ЛФК Аягозского детского Центра специальных социальных услуг, благодаря разработанной программе, за короткое время поставил на ноги троих детей, один из которых, Димаш. Подросток считался бесперспективным и находился в паллиативном отделении. После чудесного восстановления, иначе это не назовёшь, ребенка забрала домой родная мама. Другой мальчик Даниил Беккер, начал ходить и даже пытается танцевать.

Накануне представители Совета общественности ВКО вручили грамоту и именную статуэтку инструктору. Скромный парень с необычным отчеством Жайдарбек Флотович уже 12 лет работает в центре и считает, что не сделал ничего особенного, однако для этих детей и их родителей – это настоящее чудо.

Сейчас в центре находятся 96 детей, больше 60 из них – сироты, на каждого ребенка составлена персональная медицинская карта, в которую вносятся не только все назначения врачей, но и результаты занятий с логопедами и другими специалистами, более того, после консультации с диетологом для каждого воспитанника было составлено персональное меню, с учетом необходимого калоража. Дети активно прибавляют в весе, у них отличное настроение, они с удовольствием рассказали комиссии о том, чем они занимаются в центре, и как к ним относятся.

Очень важно сосредоточиться на главном, - отметила председатель экспертной группы по делам инвалидов Общественного Совета ВКО Ольга Кузовлева. - А это, в первую очередь, здоровье и благополучие наших детей. Радостно видеть и слышать, что, казалось бы совсем сложные ребята встают на ноги. Это значит, что шансы есть. Нужно не опускать руки. И сотрудники центра - яркий пример такого отношения к своей работе.

В период пандемии специалисты работают, можно сказать вахтовым методом: смена сдает ПЦР-тестирование, после чего выходит на работу на две недели. Потом тест проходит вторая смена и далее по кругу. Все это делается, как отметила директор центра, в прошлом областной педиатр области - Шолпан Макашева прежде всего для того, чтобы максимально обезопасить наших детей. На сегодня Аягозский детский Центра специальных социальных услуг – территория без КВИ.

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