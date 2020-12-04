Жители Талдыкоргана будут передвигаться на новых автобусах отечественного производства

На входной лестнице автобусов предусмотрены пандусы для людей с ограниченными возможностями, сиденья удобные, вместительные, в автобусе установлены специальные видеокамеры и есть свободные места для груза. Важно подчеркнуть, что транспорты используют газ и являются экологический чистыми.

В областном центре обновлен автопарк, и с февраля текущего года жители города будут ездить на автобусах отечественного производства. Главная цель – обеспечить комфортный проезд горожан на экологически безопасном общественном транспорте. Теперь для талдыкорганцев поездки по городу будут не только комфортными, но и без вреда для окружающей среды. Об этом стало известно в ходе мероприятия тестирования общественных транспортов с участием акима Алматинской области Амандыка Баталов.

Ранее глава региона говорил о том, что пришло время обновить общественный транспорт города, при этом изучить возможности отечественных автобусов.

В соответствии с данным поручением заключено соглашение с ТОО "СарыаркаАвтоПром" о закупе 55 новых автобусов на средства из местного бюджета через СПК "Жетысу". Транспорты выдаются в лизинг на 7 лет нескольким автопаркам города, которые отвечают всем требованиям, как финансовым, так и юридическим.

На входной лестнице автобусов предусмотрены пандусы для людей с ограниченными возможностями, сиденья удобные, вместительные, в автобусе установлены специальные видеокамеры и есть свободные места для груза. Важно подчеркнуть, что транспорты используют газ и являются экологический чистыми.

Ознакомившись со всеми возможностями автобусов, Амандык Баталов отметил, что большие автобусы, длиной более 10 метров должны ездить по основным улицам города, так как там есть возможность соблюдать социальную дистанцию. А автобусы поменьше будут курсировать в направлении второстепенных улиц.

Мы передаем такие новые автобусы в лизинг на 7 лет. В первую очередь мы делаем это во благо жителей города. Главная цель – обеспечить комфортный проезд горожан на экологически безопасном общественном транспорте. На автопарк возлагается обязанность по содержанию и поддержанию чистоты в автобусах. Ответственность водителей и одежды кондукторов должны соответствовать единым, высоким требованиям. Наш Талдыкорган не уступает другим городам, поэтому мы должны выйти на новый уровень обслуживания,– сказал он.

Отметим, что в Талдыкоргане сейчас на 26 маршрутах курсируют 196 автобусов. База большинства из них устарела. Поэтому ожидается, что 55 комфортабельных, новых автобусов ТОО "СарыаркаАвтоПром", приобретаемых для автопарков "Акнар", "Жан ел", "Сайман", "Таксопарк", "Транстал", позволят улучшить общественное транспортное сообщение. Автобусы, которые будут приобретены уже в скором времени будут марки Yutong и ПАЗ.

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