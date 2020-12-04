Антикоррупционные реформы Президента будут иметь сильнейший профилактический эффект

Следует отметить, что за два года в регионе подписаны 22 соглашения об антикоррупционном сопровождении проектов суммарной стоимостью 853 млрд тенге.

Рабочий визит председателя Агентства РК по противодействию коррупции Алика Шпекбаева в Западно-Казахстанскую область продолжился совместно с акимом области Гали Искалиевым. Посетив фронт-офис "Правительство для бизнеса", в котором процесс оказания всех необходимых услуг бизнесу по принципу "одного окна", А.Шпекбаев отметил, что защита и поддержка бизнеса – один из главных приоритетов Агентства.

За 10 месяцев 2020 года мы пресекли 160 фактов незаконного вмешательства госорганов в предпринимательскую деятельность, защитив права порядка 300 предпринимателей, – сказал он.

К примеру, одни из крупных областных предприятий "Кублей" и "Квант" в настоящее время находятся под антикоррупционным сопровождением в рамках проекта "Protecting business and investments". Следует отметить, что за два года в регионе подписаны 22 соглашения об антикоррупционном сопровождении проектов суммарной стоимостью 853 млрд тенге.

Председатель Агентства заявил, что необходимо не только оберегать действующий бизнес, но и показывать будущим предпринимателям, что все условия для комфортного, стабильного и свободного от коррупции предпринимательства в стране имеются, и с каждым годом они будут только улучшаться. Также он посетил Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана, Колледж сервиса и новых технологий, а также ознакомился с деятельностью проектного офиса "Акжайык – адалдык аланы", активно участвующего в развитии геопортала, цифровизации госуслуг через мобильные приложения и внедрении сервисной модели в областном акимате.

Не остались без внимания и дети с особыми потребностями, от которых отказались родители. А. Шпекбаев и представители общественности посетили Кушумский центр оказания специальных социальных услуг для особенных детей, где ознакомились с условиями их проживания.

В завершение состоялась встреча с представителями гражданского сектора, активом области, бизнес-сообществом, журналистами, в ходе которой А. Шпекбаев подробно рассказал об актуальных новеллах антикоррупционного законодательства и работе Агентства за год.

В настоящее время третий пакет антикоррупционных реформ Президента одобрен Мажилисом и передан в Сенат. Это сильнейшие поправки, которые будут иметь ощутимые последствия для коррупционеров. В частности, для чиновников будут запрещены счета в иностранных банках, отменяется условно-досрочное освобождение по тяжким и особо тяжким коррупционным преступлениям. А сотрудники правоохранительных органов и судьи отныне будут получать большее наказание за коррупционное преступление относительно других категорий должностных лиц, – сообщил в ходе встречи спикер.

Основные вопросы представителей гражданского общества касались получения жилья, социальных пособий для населения, трудоустройства и предпринимательства. Алик Шпекбаев выслушал каждого обратившегося жителя района и дал соответствующие ответы и поручения по решению проблемных вопросов граждан.

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