В рамках общественного мониторинга комиссия посетила детский Центр в Аягозе

Общественность ознакомили с ходом реконструкции одного из корпусов и проектом специальной пристройки, где будут расположены гидромассажные ванны, комнаты Монтессорри и арт-терапии.

По поручению акима области в целях мониторинга реализации рекомендаций республиканской комиссии, данных в июне 2019 года в Аягозский Центр специальных социальных услуг направлена комиссия во главе с Председателем Общественного Совета Владимиром Головатюком.

В состав вошли многодетные матери, представители неправительственных организаций и экспертных групп общественного совета, журналисты.

Общественность ознакомили с ходом реконструкции одного из корпусов и проектом специальной пристройки, где будут расположены гидромассажные ванны, комнаты Монтессорри и арт-терапии. На эти цели до конца года выделено почти 140 миллионов тенге.

Контроль деятельности осуществляется также с помощью 51 камеры видеонаблюдения. Они расположены как внутри, так и по периметру здания.

Изображения с них транслируются напрямую в областную прокуратуру и управление координации занятости и социальных программ. Сотрудники центра посетовали, что за небольшой промежуток времени это уже 15 приезд комиссии, и на сегодня все нарушения устранены, для детей созданы все условия для лечения, реабилитации и проживания.

Скрывать действительно нечего – в центре сегодня уютно, пахнет домашней едой, а дети обеспечены всем необходимым. Нам показали и как ведется ремонт, и склады, где хранятся продукты, средства гигиены и многое другое. И самое главное мы пообщались с детьми. Они искренние, лукавить не умеют и рассказали, как с ними занимаются, показали где спят свои игрушки. Дети улыбаются, они открыты, с удовольствием общаются не боятся посторонним. И это самый главный индикатор работы педагогов и медиков центра, - считает многодетная мама, руководитель Семейского городского филиала ОО «Ақ ұлпа аналары» Анар Сулейменова.

32 сотрудника прошли повышение квалификации по различным направлениям, - отметили в комиссии. – Здание центра было построено в 1954 году, поэтому никак нельзя было пристроить пандус со второго этажа. Нашелся другой выход за счет местного бюджета приобретены два ступенькохода, которые позволяют спускать инвалидные коляски на 1 этаж.

В целом после завершения стройки паллиативная и ползунковая группы будут расположены на 1 этаже, имея прямой доступ на улицу.

Сейчас воспитанники самой сложной, паллиативной группы центра обеспечены новыми многофункциональными кроватями, которые помогают облегчить участь даже самых безнадежных пациентов. Как ни печально об этом говорить, но такие детки там тоже есть и специалисты центра делают все возможное, чтобы их жизнь стала более комфортной.

Специальными «подходами» для колясок оборудованы также песочницы и некоторые другие объекты на обновленной детско-спортивной площадке. И, в целом, сегодня центр производит самое благоприятное впечатление, несмотря на тяжесть заболеваний детей, которые там находятся. Дело не только в новом оборудовании и строящейся пристройке, но и в бескрайнем оптимизме и добродушии, как сотрудников центра, так и его воспитанников.

Да, действительно, такие проверки отнимают очень много времени, поскольку это не просто «экскурсия», а ещё и огромное количество бумажной работы, а ведь это время они могли заниматься с детьми - отметила в ходе визита председатель экспертной группы по делам инвалидов Ольга Кузовлева. – Вместе с тем, общественный мониторинг необходимо проводить на постоянной основе. Мы видим, что сейчас в центре все в порядке, идут работы, направленные на то, чтобы ещё больше улучшить качество жизни наших особенных детей.

Данный Центр будет находиться под пристальным вниманием общественности области.

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