Что нужно знать наблюдателю на выборах в Казахстане
Сегодня было принято постановление, регулирующее деятельность наблюдателей.
В следующем году, 10 января, стартуют очередные выборы депутатов Мажилиса Парламента Казахстана. Эксперты оценили подготовку к важному мероприятию и перечислили нюансы процесса, передает zakon.kz.
Заместитель председателя Федерации профсоюзов Ерлан Саиров перечислил, какие документы необходимы, чтобы стать наблюдателем.
Для сведения представителям института наблюдателей в стране.
Институт гражданских наблюдателей будет иметь большое значение на предстоящих выборах. В условиях пандемии и карантинных ограничений именно национальные наблюдатели будут обеспечивать общественный контроль над голосованием и прозрачность электорального процесса.
На президентских выборах 2019 года участвовало около 11 тыс. независимых национальных наблюдателей. И в нынешнюю кампанию мы можем прогнозировать рост уровня гражданской активности.
В этой связи Центральная избирательная комиссия дала разъяснения по вопросу регистрации наблюдателей, а также приняла соответствующее постановление по этому поводу.
Статус и полномочия наблюдателя может получить гражданин РК при предоставлении следующих документов в избирательную комиссию:
- удостоверение личности или паспорт;
- письменное направление от организации с печатью и подписью уполномоченного лица;
- документ, подтверждающий полномочие подписанта, который может быть: копия устава или выписка из него, заверенные печатью организации, приказ, распоряжение или доверенность организации;
- справка о государственной регистрации юридического лица;
- копия устава или выписку из него, в которой указан вид деятельности организации, направившей наблюдателя, связанные с наблюдением за выборами или правами участников избирательного процесса.
По последнему пункту ЦИК акцентирует, что в уставе НПО или общественного объединения должна быть четко прописана деятельность, связанная с наблюдением выборов и защитой политических прав и свобод граждан.
- Согласно принятому постановлению ЦИК, наблюдение за выборами должно быть предусмотрено в уставе юридического лица, осуществляющего наблюдение. То есть направлять лиц для наблюдения за выборами могут организации, при условии, если это будет соответствовать их уставной цели относительно реализации и защиты политических прав и свобод граждан.
- Политические партии, выдвинувшие партийные списки, вправе иметь доверенных лиц, которые не могут быть членами, какой бы то ни было избирательной комиссии, лицами, занимающих должность политического государственного служащего. При этом граждане могут быть зарегистрированы в качестве доверенных лиц одного или нескольких партийных списков определенной политической партии.
- В день голосования на каждом избирательном участке в соответствующем избирательном округе вправе одновременно присутствовать по одному наблюдателю от каждой политических партий, иного общественного объединения, некоммерческой организации РК. Решение о регистрации или об отказе в регистрации принимается в день голосования (п.1 и 4 ст.20-1 Конституционного закона о выборах).
Член Национального совета общественного доверия при Президенте Казахстана Андрей Чеботарев прокомментировал свежепринятое постановление, которые регулирует деятельность наблюдателей.
Сегодня Центризбирком РК принял постановление "О вопросах реализации полномочий отдельных категорий участников избирательного процесса по выборам депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан, назначенных на 10 января 2021 года". Данный документ регулирует деятельность отечественных и иностранных наблюдателей и представителей масс-медиа. Естественно, что наибольшее внимание привлекает к себе требование ЦИК к общественным объединениям и иным некоммерческим организациям относительно принятия участия в наблюдении на предстоящих выборах при условии отражения соответствующего направления деятельности в их уставах. Прямого противоречия этого требования положению конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан" не прослеживается, чтобы несогласные с ним могли спорить его в правовом русле.
В таком случае основную роль в наблюдении за предстоящими парламентскими и местными выборами будут играть:
а) непосредственно участвующие в выборах политические партии через своих наблюдателей и доверенных лиц. То есть, каждая из них вправе выставить на любом избирательном участке двух своих представителей. Объективно каждая партия заинтересована занять как можно больше мест в Мажилисе Парламента и маслихатах страны. Поэтому представляется, что партийные наблюдатели будут четко следить за ходом голосования и подсчетом бюллетеней;
б) профильные организации типа Республиканской сети независимых наблюдателей, общественного объединения "ЭХО" и т.д. Хотя их и не так много, но они могут привлечь в свои ряды заинтересованных граждан для охвата максимального количества избирательных участков;
в) зарубежные и международные наблюдатели. Несмотря на пандемию COVID-19 и связанные с ней ограничения в передвижении по миру, в Казахстан готовы уже приехать 35 наблюдателей по линии СНГ и 4 – от Исламской организации сотрудничества (ОИС). Скорее всего, что не останется в стороне и ОБСЕ;
г) представители казахстанских и зарубежных СМИ. В этом плане в выгодном положении находятся те масс-медиа, которые имеют свои корпункты в регионах страны.
Важно и то, что не будет никакого онлайн-голосования и выборы пройдут в традиционной форме с использованием бумажных бюллетеней. Так что определенные возможности для организации и проведения наблюдения в день выборов имеются.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!