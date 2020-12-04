Что нужно знать наблюдателю на выборах в Казахстане

В следующем году, 10 января, стартуют очередные выборы депутатов Мажилиса Парламента Казахстана. Эксперты оценили подготовку к важному мероприятию и перечислили нюансы процесса, передает zakon.kz.

Заместитель председателя Федерации профсоюзов Ерлан Саиров перечислил, какие документы необходимы, чтобы стать наблюдателем.

Институт гражданских наблюдателей будет иметь большое значение на предстоящих выборах. В условиях пандемии и карантинных ограничений именно национальные наблюдатели будут обеспечивать общественный контроль над голосованием и прозрачность электорального процесса.

На президентских выборах 2019 года участвовало около 11 тыс. независимых национальных наблюдателей. И в нынешнюю кампанию мы можем прогнозировать рост уровня гражданской активности.

В этой связи Центральная избирательная комиссия дала разъяснения по вопросу регистрации наблюдателей, а также приняла соответствующее постановление по этому поводу.

Статус и полномочия наблюдателя может получить гражданин РК при предоставлении следующих документов в избирательную комиссию:

- удостоверение личности или паспорт;

- письменное направление от организации с печатью и подписью уполномоченного лица;

- документ, подтверждающий полномочие подписанта, который может быть: копия устава или выписка из него, заверенные печатью организации, приказ, распоряжение или доверенность организации;

- справка о государственной регистрации юридического лица;

- копия устава или выписку из него, в которой указан вид деятельности организации, направившей наблюдателя, связанные с наблюдением за выборами или правами участников избирательного процесса.

По последнему пункту ЦИК акцентирует, что в уставе НПО или общественного объединения должна быть четко прописана деятельность, связанная с наблюдением выборов и защитой политических прав и свобод граждан.

- Согласно принятому постановлению ЦИК, наблюдение за выборами должно быть предусмотрено в уставе юридического лица, осуществляющего наблюдение. То есть направлять лиц для наблюдения за выборами могут организации, при условии, если это будет соответствовать их уставной цели относительно реализации и защиты политических прав и свобод граждан.

- Политические партии, выдвинувшие партийные списки, вправе иметь доверенных лиц, которые не могут быть членами, какой бы то ни было избирательной комиссии, лицами, занимающих должность политического государственного служащего. При этом граждане могут быть зарегистрированы в качестве доверенных лиц одного или нескольких партийных списков определенной политической партии.

- В день голосования на каждом избирательном участке в соответствующем избирательном округе вправе одновременно присутствовать по одному наблюдателю от каждой политических партий, иного общественного объединения, некоммерческой организации РК. Решение о регистрации или об отказе в регистрации принимается в день голосования (п.1 и 4 ст.20-1 Конституционного закона о выборах).