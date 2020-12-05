"Барыс" одержал победу над "Локомотивом"

Это третья победа подряд для астанинского клуба.

В домашнем матче чемпионата КХЛ "Барыс" обыграл ярославский "Локомотив" со счетом 3:1, передает zakon.kz.

Согласно материалу prosports.kz, в первом периоде Антон Сагадеев вывел "Барыс" вперед. Во втором счет сравнял Георгий Иванов. До перерыва столичный клуб вновь повел в счете благодаря точному броску Мэттью Фрэттина. В конце третьего периода пустые ворота ярославцев поразил Линус Виделль.

"Барыс" одержал третью победу подряд и с 31 очком после 29 игр занимает 9-е место в таблице Восточной конференции.

"Локомотив", проигравший после двух побед кряду, располагается на 3-й строчке на "Западе", имея в активе 44 очка в 32 играх.

"Барыс" (Нур-Султан) – "Локомотив" (Ярославль) - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

1:0 - Сагадеев (Старченко) - 008:35

1:1 - Иванов (Ландер, Баранцев) - 27:28

2:1 - Фрэттин (Михайлис, Орехов) - 37:24 ГБ

3:1 - Виделль (Шалапов, Лилья) - 59:12 ПВ

Вратари: Ортио – Паскуале.

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