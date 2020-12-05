Россиянин получил паспорт после 15 лет рабства в Караганде

Теперь он ждет открытия границы, чтобы посетить свою "могилу".

Россиянин провел 15 лет рабства в Караганде и сумел получить паспорт, передает zakon.kz.

Согласно сюжету AstanaTV, Салават Ахматгареев приехал в Казахстан после армии. Здесь потерял документы и оказался в рабстве. Долгие годы мужчина пас скот и делал работу по дому лишь за еду и ночлег. Свободу он получил только после смерти эксплуататора. При этом на родине в России его уже похоронили. Шесть лет Салават доказывал, что он жив.

4 декабря мужчина получил паспорт. С оформлением документов ему помогли в общественном Фонде "Кайсар". Теперь россиянин ждет, когда откроют границы и он сможет вернуться домой. Первым делом он намерен посетить "свою" могилу.

Теперь у меня цель вернуться на родину. Дочку, внучку увидеть. Посетить кладбище, на могилу матери. Естественно, на свою могилку съездить, посмотреть, что там за могила у меня. Кого там вместо меня похоронили, вопрос остается открытым. Какой труп маме моей показывали, - заявил Ахматгареев.

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