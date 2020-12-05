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Туман, метель и гололед ожидается в Казахстане 5 декабря 

Под влиянием атмосферных фронтальных разделов местами по республике ожидается снег.

Фото : zakon.kz.5 декабря 2020, 06:02

Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 5 декабря, сообщает zakon.kz.

Под влиянием атмосферных фронтальных разделов местами по республике ожидается снег. На западе РК сохранится погода преимущественно без осадков. Местами ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра, на юго-востоке – гололед, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Акмолинской, Жамбылской областях местами ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Туркестанской местами ожидаются туман, днем местами низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской области местами ожидаются туман, гололед.

В Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях ожидаются туман, низовая метель. В Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается туман.

На севере Мангистауской области сохраняется сильный мороз до 23 градусов.

Прогноз погоды в Алматы: днем -4°, облачно, снег.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -17°, облачно.

Прогноз погоды на 5 декабря.


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