Вирусолог из Ухани предсказала вспышку новых видов коронавируса 

На юго-западе Китая у летучих мышей выявили новые виды коронавируса.

На юго-западе Китая у летучих мышей выявили новые виды коронавируса, которые также способны передаваться людям, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Об этом сообщила специалист Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли. По ее словам, данные вирусы, в том числе и родственные Sars-CoV-2, вероятно, были распространены в природе за пределами Китая, в странах Южной Азии.

Издание Guardian отмечает, что пока не известно, сколько времени коронавирус циркулировал среди животных или даже людей, пока не проявился в конце 2019 года. Чжэнли считает, что летучие мыши были его первоначальным носителем, затем Sars-CoV-2 передался какому-то "промежуточному" животному, и уже после добрался до человека.

Этого промежуточного носителя предстоит определить, — подчеркнула вирусолог.

Издание отмечает, что Чжэнли и группа ученых так и не обнаружили Sars-CoV-2 у сельскохозяйственных животных, которых они протестировали в провинции Хубэй. При этом Чжэнли отмечала, что в Китае есть "горячие точки", где вирусы, подобные Sars-CoV-2, демонстрируют высокое генетическое разнообразие и, соответственно, высокую способность к мутациям.

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