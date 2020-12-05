"Могли заживо свариться": новостройку в Уральске залило кипятком

Причиной стала лопнувшая батарея в одной из квартир.

Кипятком залило многоэтажку в Уральске. Несколько человек получили ожоги, сообщает zakon.kz со ссылкой на Аstanatv.

Причиной стала лопнувшая батарея в одной из квартир. Жители возмущены качеством строительства в новостройке и боятся новых ЧП.

Напор кипятка был такой силы, что всего через несколько минут вода пролилась с десятого до первого этажа. В квартире, где прорвало батарею, была женщина с двумя детьми. Сосед помог вырваться им из горячего плена, но получил ожоги. На лестнице жильцам пришлось бороться с потоком своими силами.

Там дети могли заживо свариться. Мы теперь боимся даже выходить из дома. Потому что это не только в одном подъезде происходит, уже во втором подъезде несколько батарей прорвало. У меня, например, четверо детей, одному два, другому годик, и я теперь боюсь из дома выходить, - говорит жительница дома Ботагоз Кусаева.

Из-за потопа из строя вышел лифт, отключилось освещение.

Сейчас вода ушла, но все пропитано влагой, в воздухе - запах сырости. Сотрудники КСК до сих пор ликвидируют последствия ЧП.

Многоэтажный дом сдан в эксплуатацию в прошлом году.

В настоящий момент с представителями обслуживающих организаций данного дома и застройщиком "Таскала Транс Газ" идет выездное совещание по поводу решения этой проблемы. Бывают жалобы в тех домах, которые построены по госпрограмме, - рассказал главный специалист отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог Уральска Дархан Еркинулы.

Жильцы возмущены качеством строительства. Уже при первом дожде протекла крыша, теперь выходит из строя отопительная система. Люди боятся, что им грозят новые аварии.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!