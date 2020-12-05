Трамп подписал закон об уголовном наказании для иностранных спортсменов за допинг

Нарушителям закона грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу так называемый "акт Родченкова", предусматривающий уголовное преследование за случаи допингового сговора на соревнованиях с американским участием, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Акт Родченкова" 2019 года касается уголовного преследования определенных лиц, причастных к международному сговору с целью допингового мошенничества, и требует возмещения ущерба пострадавшим от такого сговора, - отмечается в тексте.

Нарушителям закона грозит лишение свободы на срок до 10 лет, также предусмотрен штраф до 250 тысяч долларов для физического лица и до миллиона долларов в других случаях. Срок давности по "акту Родченкова" составляет 10 лет.

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