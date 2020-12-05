Эксперт объяснил, чем опасен холод для смартфона

По его словам, все компоненты современных компьютеров плохо переносят холод.

Чтобы весной не пришлось тратиться на ремонт, эксперт посоветовал перейти на особый режим использования смартфонов зимой, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Все компоненты современных компьютеров плохо переносят холод. Особенно чувствителен к низким температурам аккумулятор, он быстро разряжается и может даже раньше времени выйти из строя. Уровень заряда на морозе тоже часто отражается некорректно: в какой-то момент у вас может быть 20% заряда, а через пару минут аппарат отключается, рассказал руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин.

Чтобы ваш смартфон благополучно пережил зиму и весной не пришлось его ремонтировать или покупать новый, эксперт советует использовать несколько простых приемов. И прежде всего не допускать переохлаждения гаджета.

Главный совет – постараться держать смартфон ближе к телу. Это очень желательно при температуре минус 10‒15 градусов и обязательно при минус 20‒25 и ниже. При таких температурах большинство аппаратов будет очень быстро разряжаться и их даже нельзя будет зарядить, поскольку сработает встроенная система безопасности, которая есть во всех современных смартфонах. Сейчас самое время задуматься о правильной эксплуатации смартфонов, поскольку неправильная эксплуатация зимой может привести к обращению в сервисный центр и дополнительным расходам, – предупредил Дмитрий Рябинин.

Чтобы продлить жизнь смартфону, эксперт также посоветовал не использовать гаджет сразу после возвращения с холода в теплое помещение, а подождать не менее получаса.

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