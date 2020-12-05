Обновлены данные о коронавирусной пневмонии в Казахстане

За прошедшие сутки было зарегистрировано 200 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19.

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 5 декабря, сообщает zakon.kz.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 14 008 человека, среди которых 979 детей. В стационарах находится – 3 630 пациент, на амбулаторном уровне – 10 378 человек. 221 человек находятся в тяжелом состоянии, 41 – крайней степени тяжести, 31 - на аппаратах ИВЛ.

За прошедшие сутки было зарегистрировано 8 случав с летальным исходом. Всего с 13 марта умер 2 071 человек.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19 на 5 декабря 2020 года

За прошедшие сутки было зарегистрировано 200 случаев заболевания, 2 случая с летальным исходом. За сутки выздоровели 60 человек.

С 1 августа зарегистрировано:

Заболевших- 42 880, случаев с летальным исходом - 450, всего выздоровели – 30 852 человека.

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