Обновлены данные о коронавирусной пневмонии в Казахстане
За прошедшие сутки было зарегистрировано 200 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19.
Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 5 декабря, сообщает zakon.kz.
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 14 008 человека, среди которых 979 детей. В стационарах находится – 3 630 пациент, на амбулаторном уровне – 10 378 человек. 221 человек находятся в тяжелом состоянии, 41 – крайней степени тяжести, 31 - на аппаратах ИВЛ.
За прошедшие сутки было зарегистрировано 8 случав с летальным исходом. Всего с 13 марта умер 2 071 человек.
Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19 на 5 декабря 2020 года
За прошедшие сутки было зарегистрировано 200 случаев заболевания, 2 случая с летальным исходом. За сутки выздоровели 60 человек.
С 1 августа зарегистрировано:
Заболевших- 42 880, случаев с летальным исходом - 450, всего выздоровели – 30 852 человека.
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