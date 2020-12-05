Во Вьетнаме Абая назвали "Вольтером Востока"

"Слова назидания" – произведение, принадлежащее концу XIX - началу XX века – и сегодня поражает своей актуальностью.

В Ханойском национальном педагогическом университете состоялась презентация книги Абая Кунанбайулы "Слова назидания", вышедшей на вьетнамском языке, сообщает zakon.kz.

Представляя знаменитый труд мыслителя, Посол Казахстана Ерлан Байжанов отметил, что "Абай творил в конце XIX века, в период, когда казахский народ оказался на историческом перепутье. Поэт чутко уловил, что изменившийся мир непоправимо разрушает традиционное кочевое общество, и казахам предстоит пройти полное обновление устоявшегося порядка вещей, чтобы не остаться на обочине истории. Именно этим продиктовано его обращение к соплеменникам в этой книге".

По словам дипломата, символично, что презентация перевода этой книги проходит именно в Ханойском национальном педагогическом университете, поскольку здесь функционирует Центр науки и культуры имени Абая.

Выход в свет "Слов назидания" на вьетнамском языке представляет бесценную возможность для нашей аудитории еще больше узнать о Казахстане, его людях, истории, культуре и литературе, - отметил председатель Административного совета и секретарь партийного комитета университета До Вьет Хунг.

Своими впечатлениями поделился один из переводчиков книги, заместитель директора Фонда содействия распространению вьетнамской и русской литератур Союза писателей Вьетнама Ле Дык Ман. Размышляя о проделанной работе, мастер литературного перевода заявил, что "переводческая деятельность является связующим мостом двух наций‚ двух культур, и каждый перевод является неотъемлемой частью этого моста. Я испытываю чувство счастья от того‚ что наш перевод представляет собой одну из первых частей этого моста между Вьетнамом и Казахстаном".

Директор департамента внешних связей Национальной политической академии имени Хо Ши Мина Хоанг Ван Нгия подчеркнул, что Казахстан и Вьетнам объединяют высокий уровень политических отношений и торгово-экономических связей, однако им не соответствует масштаб культурно-образовательного сотрудничества. Он выразил надежду, что эта книга отчасти восполнит этот пробел, и все больше вьетнамцев начнут интересоваться творчеством Абая, его идеями и философией в сфере саморазвития, культуры, образования и общественной морали.

По словам декана исторического факультета университета Дао Туан Тханя, выступившего на презентации, "жизнь и творчество Абая Кунанбайулы как зеркало отражают неустанную борьбу казахского народа за сохранение национального самосознания, модернизацию и реформирование страны. Изучая мысли Абая, я обнаружил, что многие из его прогрессивных идей до сих пор современны, демонстрируя видение, выходящее за рамки его эпохи. Считаю, что Абая можно назвать "Вольтером Востока". Он предстает перед нами в шести ипостасях – философа, поэта, основателя казахской литературы, композитора, переводчика и просветителя".

Декан факультета филологии этого же университета До Хай Фонг также обратил внимание на то, что "Слова назидания" – произведение, принадлежащее концу XIX - началу XX века – и сегодня поражает своей актуальностью. В ней поднимаются такие вопросы, как проблема интеграции национальной и мировой культур, образование молодежи, духовное воспитание, нравственность и гуманизм".

В ходе мероприятия его участники ознакомились и с музыкальным наследием Абая, им были показаны видеоролики с исполнением его наиболее известных песен – "Көзімнің қарасы", "Айттым сәлем, Қаламқас", "Желсіз түнде жарық ай", "Қараңғы түнде тау қалқып", "Сегіз аяқ".

В презентации, организованной Посольством Казахстана во Вьетнаме в рамках празднования 175-летнего юбилея казахского классика, приняли участие профессорско-преподавательский состав и студенческий актив университета, дипломаты иностранных посольств, руководители местных ассоциаций групп дружбы со странами бывшего СССР, журналисты ведущих вьетнамских информационных агентств и телеканалов.

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