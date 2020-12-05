Ученые предрекли Соединенным Штатам "мегакатастрофу"

"Мегакатастрофа" в виде сильнейшего шторма может ожидать США с началом дождей в Калифорнии.

Американский штат Калифорния предупредили о шторме, последствия которого окажутся серьезнее традиционных для Западного побережья США землетрясений и лесных пожаров, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает сообщает ABC News, ливни могут прийти в Калифорнию на целый месяц. В итоге на штат выпадет от 3 до 6 метров осадков. Под ударом стихии окажутся Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Сан-Диего и Сакраменто — их может накрыть слой воды толщиной в 5 метров. Начнутся тысячи оползней и прорывы крупных плотин. Не исключены многочисленные жертвы — речь идет об 1% населения, то есть около 400 тыс. человек. Общий ущерб экономике штата, как рассчитал ученый-климатолог Дэниел Суэйн, составит триллион долларов США.

По данным ученых, на штат может выпасть от трех до шести метров осадков, в результате каждый из крупнейших городов Калифорнии окажется под пятиметровым слоем воды. Сейсмолог Люси Джонс отметила, что такая "мегакатастрофа" уже была зимой 1861-1862 годов. Она отметилась рекордным количеством жертв и разрушений.

Ученый-климатолог Дэниел Суэйн считает, что трагедия может повториться. В таком случае стоит ждать существенное число жертв, а как минимум полтора миллиона жителей Калифорнии будут вынуждены эвакуироваться.

Джонс и Суэйн подчеркнули, что мегашторм неизбежен. По годичным кольцам деревьев они выяснили, что за последние 1800 лет штату пришлось пережить не менее шести потопов, которые по масштабам превосходили стихийные бедствия 1861-1862 годов.

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