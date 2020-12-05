В Казахстан прибыли 203 авиапассажира без справок ПЦР

Все они граждане Казахстана.

Без справок ПЦР в Казахстан прибыли 203 авиапассажира, их поместили в карантинные стационары и протестировали. Коронавирус у них не обнаружили, передает zakon.kz.

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля сообщает, что 4 декабря в Казахстан прибыло 16 международных рейсов из Венгрии, Литвы, Пакистана, Египта, ОАЭ, Турции, Беларуси и Узбекистана.

Из 1 898 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 695 человек, без справок прибыли 203 человека гражданина Казахстана.

В том числе:

в аэропорт г. Алматы – 9 рейсов, 1 298 пассажиров, со справками - 1 142, без справок - 156;

в аэропорт г. Нур-Султан – 6 рейсов, 478 пассажиров, со справками - 433, без справок - 45;

в аэропорт г. Атырау – 1 рейс, 122 пассажира, со справками - 120, без справок - 2.

Прибывшие без справок казахстанцы были помещены в карантинные стационары по месту прибытия и протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа. У всех 203 граждан тестирование показало отрицательный результат.

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