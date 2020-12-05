Врач предупредила о скрытой опасности чеснока
Обходить этот продукт стороной следует людям с обострением язвы желудка, панкреатита, желчнокаменной болезни.
Фото : obi5 декабря 2020, 11:03
Российские врач-диетолог Инна Заикина предупредила о скрытой опасности чеснока, сообщает zakon.kz.
Она отметила, что, несмотря на полезные свойства, чеснок — достаточно агрессивный продукт, пишет Комсомольская правда.
Чеснок можно употреблять далеко не всех. Обходить этот продукт стороной следует людям с обострением язвы желудка, панкреатита, желчнокаменной болезни, - отметила диетолог.
Заикина объяснила это способностью чеснока стимулировать выделение желудочного сока и желчи, что может усугубить симптоматику заболеваний.
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