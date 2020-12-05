Горячие новости
Читайте также

Врач предупредила о скрытой опасности чеснока

Обходить этот продукт стороной следует людям с обострением язвы желудка, панкреатита, желчнокаменной болезни.

Фото : obi5 декабря 2020, 11:03

Российские врач-диетолог Инна Заикина предупредила о скрытой опасности чеснока, сообщает zakon.kz.

Она отметила, что, несмотря на полезные свойства, чеснок — достаточно агрессивный продукт, пишет Комсомольская правда.

Чеснок можно употреблять далеко не всех. Обходить этот продукт стороной следует людям с обострением язвы желудка, панкреатита, желчнокаменной болезни, - отметила диетолог.

Заикина объяснила это способностью чеснока стимулировать выделение желудочного сока и желчи, что может усугубить симптоматику заболеваний.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты