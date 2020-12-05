В столице задержали преступника, находившегося в межгосударственном розыске

Задержанного мужчину арестовали и водворили в Изолятор временного содержания ДП.

В Нур-Султане задержали уголовного преступника, находившегося в межгосударственном розыске, сообщает zakon.kz.

Участковые инспектора полиции при обходе административного участка, в поселке "Ильинка" по улице Доспамбет жырау, в заброшенном вагончике обнаружили мужчину.

В ходе проверки полицейские установили, что задержанный, 1977 года рождения с ноября текущего года находится в межгосударственном розыске, как условно осужденный, уклоняющийся от пробационного контроля.

С 27 ноября данный гражданин судом был объявлен в межгосударственный розыск. Розыск инициирован Северным отделом полиции города Костаная.

Задержанного мужчину арестовали и водворили в Изолятор временного содержания.

С 7 сентября на территории Нур-Султана проводилось оперативно-профилактическое мероприятие "Участок". За это время участковые посетили около 280 тысяч квартир, более 85 тысяч частных и дачных домов.

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