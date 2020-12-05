Накануне он был избран верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств.

Кайрат Абдрахманов освобожден от должности посла Казахстана в Швеции и Дании, передает zakon.kz.

Указом Главы государства Абдрахманов Кайрат Кудайбергенович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Королевстве Швеция, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Королевстве Дания по совместительству, - говорится в сообщении Акорды.

Напомним, накануне стало известно о том, что казахстанский дипломат Кайрат Абдрахманов избран верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств.

Кайрат Абдрахманов теперь становится международным дипломатом, руководителем международной организации. В соответствии с уставом этой организации он должен быть освобожден от всех национальных должностей в своей стране и быть независимым, объективным в своей деятельности, - сообщил министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди.

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