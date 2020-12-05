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В Алматы представителями Nur Otan на объектах ДКЗ выявлен ряд нарушений

В результате выезда по всем выявленным недостаткам подрядным учреждениям и соответствующим управлениям сделаны замечания. Все вышеперечисленные вопросы находятся на контроле у Комиссии городского филиала.

Фото : Пресс-служба Алматинского городского филиала партии "Nur Otan"5 декабря 2020, 16:39

В Алматы нуротановцами на объектах по программе ДКЗ выявлен ряд нарушений, сообщает zakon.kz.

Так, комиссией партийного контроля был осуществлен выезд в Алмалинский район по мониторингу строительства школ по программе "Дорожная карта занятости".

В частности, на сегодняшний день проводится сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания Казахстанско-Российской школы-гимназии № 54 имени И.В. Панфилова.

В ходе мониторинга, нуротановцами выявлена нехватка рабочих. А именно, при плане 120 человек, работают 92 человека. При плане трудоустройства через Центр занятости 14 человек, фактически трудоустроено 3 человека. Еще одним нарушением является несоблюдение техники безопасности. В целом же срок завершения работ - апрель 2021 года.

Также в районе осуществляется строительство пристройки учебного корпуса на 300 мест к школе - гимназии № 144. Учитывая, что завершение работ запланировано в декабре текущего года, нуротановцами обнаружены серьёзные недостатки. Основной из них – это опять-таки нехватка рабочих. При плане 20 человек, фактически работу осуществляют 5 человек, а при плане трудоустройства через Центр занятости 10 человек, фактически не трудоустроен ни один. Также нуротановцы обратили внимание на неудовлетворительный темп проводимых работ.

В результате выезда по всем выявленным недостаткам подрядным учреждениям и соответствующим управлениям сделаны замечания. Все вышеперечисленные вопросы находятся на контроле у Комиссии городского филиала.

Напомним, что работа в данном направлении партией осуществляется на регулярной основе.


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