Илья Ильин стал главным научным сотрудником

Теперь он сотрудник лаборатории научно-исследовательских работ в области физической культуры РГКП "Национальный научно-практический центр физической культуры" МОН РК.

Казахстанский тяжелоатлет, двукратный чемпион олимпийских игр, четырехкратный чемпион мира Илья Ильин получил новое назначение, сообщает zakon.kz.

Об этом чемпион написал в своем Instagram.

У меня очередное новое назначение!

Заслуженный мастер спорта Казахстана, доктор философии (PHD) по специальности "Физическая культура и спорт" Ильин Илья Александрович назначен на должность главного научного сотрудника лаборатории научно-исследовательских работ в области физической культуры РГКП "Национальный научно-практический центр физической культуры" МОН РК.

Карьеру в спорте Илья завершил в 2020 году и был назначен на должность директора комплекса "Мұз айдыны" в родной Кызылорде.

Здесь 24 мая 1988 года именитый спортсмен родился. Четырехкратный чемпион мира в трех разных весовых категориях (2005 — до 85 кг, 2006 и 2011 — до 94 кг, 2014 — до 105 кг), двукратный чемпион мира среди юниоров (2005 — до 85 кг, 2006 — до 94 кг), двукратный чемпион Азиатских игр в весовой категории до 94 кг (2006 и 2010). Обладатель четырех мировых рекордов в двух весовых категориях (-94 кг; −105 кг). В 2008 и 2012 годах выигрывал золото на Олимпийских играх, но затем был лишен наград за применение допинга. Четырежды признавался лучшим тяжелоатлетом года в мире (2005, 2006, 2014, 2015). Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан.

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