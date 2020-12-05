Сагинтаев обратился к волонтерам
Благодаря вам мир становится добрее, - аким Алматы.
Аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев поблагодарил волонтеров за их работу, сообщает zakon.kz.
Об этом он написал в своем Twitter.
В Международный день волонтера хочу поблагодарить тех, кто по зову сердца откликается на чужую беду. Вы протягиваете руку помощи в сложных ситуациях, как это было во время первой волны пандемии. Лучшей наградой для вас становятся улыбки людей. Благодаря вам мир становится добрее.— Бакытжан Сагинтаев (@sagintayev_b) December 5, 2020
В Международный день волонтера хочу поблагодарить тех, кто по зову сердца откликается на чужую беду. Вы протягиваете руку помощи в сложных ситуациях, как это было во время первой волны пандемии. Лучшей наградой для вас становятся улыбки людей. Благодаря вам мир становится добрее, - написал аким.
Ранее казахстанских волонтеров за их работу поблагодарил глава государства Касым-Жомарт Токаев.
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