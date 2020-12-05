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Сагинтаев обратился к волонтерам

Благодаря вам мир становится добрее, - аким Алматы.

Фото : zakon.kz5 декабря 2020, 17:29

Аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев поблагодарил волонтеров за их работу, сообщает zakon.kz.

Об этом он написал в своем Twitter.

В Международный день волонтера хочу поблагодарить тех, кто по зову сердца откликается на чужую беду. Вы протягиваете руку помощи в сложных ситуациях, как это было во время первой волны пандемии. Лучшей наградой для вас становятся улыбки людей. Благодаря вам мир становится добрее, - написал аким.

Ранее казахстанских волонтеров за их работу поблагодарил глава государства Касым-Жомарт Токаев.


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