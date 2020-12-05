На Бали из-за отсутствия туристов начался массовый голод

Из-за коронавируса нет туристов, отели простаивают. Работы нет. Люди вынуждены работать за еду в сельскохозяйственном секторе. И это в основном рис с солью. Тысячи жителей острова выстраиваются в очереди в пунктах раздачи еды.

В восточной части индонезийского острова Бали начал распространяться голод из-за приостановки туризма, который кормил в том числе беднейшие слои населения, сообщает zakon.kz.

Власти пытаются справиться со сложившейся ситуацией, однако продуктов на всех не хватает, передает телеканал Al-Jazeera.

Мы видим много голодных людей, которые не ели по несколько дней, не имея средств на покупку еды – их тысячи, – сказала Сара Чапман, представитель благотворительной организации, которая работает на Бали и помогает накормить пожилых людей, инвалидов и семьи с ограниченными возможностями.

На острове из-за коронавируса нет туристов, отели и увеселительные заведения простаивают. Поэтому нет ни работы, ни зарплаты. Менеджеры, управляющие, уборщики и официанты из сельской местности остались без источника к существованию. Количество людей, скатившихся в нищету очень велико. Особенно резкий рост числа голодающих зафиксирован в округе Карангасем, где как раз проживает много людей, чьи родственники работали в сфере туризма и помогали им материально.

На туризм приходилось около 60 процентов ВВП острова и только в августе текущего года было потеряно 105 тыс. рабочих мест.

К тому же проблема нехватки питания уже существовала в регионе. Теперь голодают тысячи людей.

Хроническое и острое недоедание… всегда было проблемой. До пандемии мы лечили 2,4 тыс. человек. Но ситуация стала намного хуже, это было видно сразу по всему Бали, — привели слова сотрудника благотворительной организации Yayasan Solemen Indonesia Роберта Эпстона на телеканале.

Сейчас тысячи жителей Бали выстраиваются в длинные очереди в пунктах раздачи еды. Однако если в начале пандемии этим занимались кухни, специально созданные ресторанами и сельскими общинами, то теперь у них средства закончились и продолжать благотворительную деятельность они не могут. В итоге многие люди вынуждены работать просто за еду в сельскохозяйственном секторе. И то это в основном рис с солью.

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