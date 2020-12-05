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В СКО в 2020 году будет сдано более 300 тысяч кв.м жилья

625 квартир предназначены для социально-уязвимых слоев населения, 125 многодетных семей региона получат долгожданное жилье.

Фото : zakon.kz5 декабря 2020, 18:14

В 2020 году на строительство жилья в Северо-Казахстанской области только из бюджета выделено 18 млрд. тенге. Это в 1,5 раза больше, чем в 2019. В этом году будет сдано более 300 тысяч кв.м. жилья. Это три тысячи квартир, которые позволят отметить новоселье 11 тысячам североказахстанцев, сообщает zakon.kz.

Стоит отметить, что 625 квартир предназначены для социально-уязвимых слоев населения, 125 многодетных семей региона получат долгожданное жилье.

В регионе продолжается снос ветхого и аварийного жилья, на месте которого появляются новые многоквартирные дома. За последние три годы в СКО снесли более тысячи частных домов. Это также означает, что более тысячи семей улучшили свои жилищные условия - жители старых частных домов получили благоустроенные квартиры.


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