В Костанае открылась школа бокса

Раньше на ее месте был картинг центр, после реконструкции которого появился современный спортивный объект.

Школа бокса появилась в областном центре благодаря программе "Дорожная карта занятости", передает zakon.kz.

Здесь имеется все необходимое для занятия боксом тренажерный зал, зал для соревнований с рингами, душевые и столовая.

В церемонии открытия приняли участие аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, а также ветераны и тренеры по боксу, спортсмены. Спортивное сооружение имеет тренировочную и соревновательную зоны, оснащеные современным оборудованием.

Аким Костанайской области отметил важность данного объекта в подготовке спортсменов области, в том числе и в развитии детско-юношеского спорта:

В нашей области около 33% населения активно занимается спортом. Для этого мы проводим необходимую работу это и строительство новых спортивных объектов, ремонт и реконструкция уже действующих. Наряду с этим обновляется их материально-техническая база. Только в этом году мы отремонтировали 12 объектов. Сегодня мы открываем данный объект, здесь будут заниматься около 200 детей. Традиции бокса в нашем регионе очень высокие, имена спортсменов-боксеров известны не только в нашей стране, но и за его пределами это Александр Мирошниченко, Василий Левит, Иван Дычко, Жан Кособуцкий и многие другие.

В церемонии открытия также приняли участие победители и призеры Чемпионата РК по боксу среди женщин – Надежда Рябец, Владислава Кухта и Жанна Серикова. Глава региона вручил спортсменкам памятные подарки, а Надежда Рябец приняла из рук Архимеда Мухамбетова сертификат на получение двухкомнатной квартиры в городе Костанай. Напомним, в марте текущего года Надежда Рябец завоевала лицензию на Олимпийские игры в Токио и будет защищать честь страны в женском боксе.

Также отметим, что наряду со школой бокса, в скором времени в областном центре будет введена Лыжная база, а в следующем году в эксплуатацию введут Ледовый дворец на 2500 мест и плавательный бассейн на 50 метров.

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