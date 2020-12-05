Десятый юбилейный сезон Национальной Премии "Халықтың сүйіктісі – Народный любимец года" присуждается за популярность и компетентность людям и организациям, которые были на вид казахстанского сообщества.

По итогам проведенной Национальной премии "Халықтың сүйіктісі – Народный любимец года", акмолинец признан лучшим работником санитарно-эпидемиологической службы, сообщает zakon.kz.

Как отметили организаторы – общественный фонд "Республика – Регион – Развитие", кроме традиционных 10 номинаций, учитывая большую роль медицинских работников и волонтеров в период пандемии короновируса, организаторами и жюри Премии, по согласованию с представителями системы здравоохранения было принято решение наградить почетными номинациями Премии медицинских работников и сотрудников санитарно-эпидемиологических служб.

По итогам открытого голосования, акмолинец Жолдаспаев Сералы, руководитель департамента Бурабайского районного управления Акмолинской области выбран "Лучшим работником санитарно-эпидемиологической службы".

Как рассказал Сералы Ислямович, первоначально несколько месяцев назад руководители департамента и управлений общим голосованием решили выдвинуть его на участие в конкурсе.

Для конкурса отправили характеристику, отчет о работе в период пандемии и до. Потом мне звонили, сообщив, что я прошел первый этап конкурса. Дальше о том, как идет конкурс, я ничего не знал. Как оказалось, позже проводилось онлайн-голосование. До этого мы всегда выезжали на все конкурсы, но сейчас в связи со сложившейся ситуацией все проводится дистанционно. Об итогах и своей победе узнал вчера случайно. Конечно, приятно стать лауреатом конкурса, - поделился победитель.

Свой трудовой путь Сералы Ислямовича начал с должности санитарного врача-эпидемиолога в Варненской районной СЭС Челябинской области. После молодой врач был принят на работу в Щучинскую районную санэпидстанцию. Опыт руководителя набирал в Зерендинской и Щучинской районных СЭС, а после реорганизации в Бурабайском районном управлении контроля качества и безопасности товаров и услуг, передает управление внутренней политики

Как считает С. Жолдоспаев, возможно, победа связана с тем, что в летний период, когда отмечался пик коронавируса, Бурабайский район смог более-менее сдержать рост заболеваемости. Большую работу проделал и местный акимат во главе с заместителем акима Маликой Нурпановой.

По словам коллег, Сералы Ислямович за время трудовой деятельности проявил себя с хорошей стороны, является Отличником здравоохранения.

К слову, десятый юбилейный сезон Национальной Премии "Халықтың сүйіктісі – Народный любимец года" присуждается за популярность и компетентность людям и организациям, которые были на вид казахстанского сообщества.

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