Загадку Бермудского треугольника раскрыл австралийский ученый

По его мнению, к трагедии над океаном привел непрофессионализм американских пилотов, что и породило легенду.

Шейн Саттерли из университета Гриффитса в Квинсленде (Австралия) считает, что фанаты паранормальных теорий годами выдавали желаемое за действительное, сообщает zakon.kz.

Толчком к легенде стало исчезновения пяти самолетов в небе над этой областью в 1945 году, напоминает 9 News.

В декабре того года направлявшиеся на задание торпедоносцы ВМС США, известные как "Рейс 19", пропали с радаров сразу после того, как летели в зону Бермудского треугольника. Саттерли считает, что виной трагедии стал непрофессионализм пилотов.

В частности, после наступления темноты и изменения погоды, командующий звеном лейтенант Чарльз Тейлор стал ориентироваться не по приборам, а по происходящему за окном.

Тейлор не раз терялся во время полета. Ему дважды приходилось спасаться в Тихом океане, - отметил ученый.

Ученый также отметил, что большинство членов экипажей были стажерами. По словам Саттерли, такую версию разгадки тайны Бермудского треугольника признали и американские военные, однако с этим не согласилась мать Тейлора.

Женщина заявила, что пока не найден самолет, никто не может переложить вину за трагедию на ее сына. По этой причине в отчетах военных до сих пор указано, что "причина неизвестна".

Специалист же уверен, что представители ВВС США знали об истинных причинах случившегося, однако чтобы никто не винил погибшего, они указали, что к трагедии привели "неизвестные обстоятельства", что и породило легенду о "Бермудском треугольнике".

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