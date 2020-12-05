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Избив таксиста, двое парней угнали машину в Уральске

Ранее злоумышленники угнали автомашину марки ВАЗ-2110, а также совершили около 10 краж из автомобилей.

Фото : Mgorod.kz5 декабря 2020, 19:54

Инцидент произошел 28 ноября. Выяснилось, что не единственное их преступление, сообщает zakon.kz.

Портал Мой Город приводит слова заместителя начальника управления полиции Уральск Нурлана Бисенова, рассказавшего детали угона Chevrolet.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были установлены подозреваемые, был введен план "Перехват", на место выехало руководство и сотрудники управления полиции. По итогам были задержаны двое жителей Уральска, обоим 21 год, ранее не судимые, они дали признательные показания по разбойному нападению. Автомашина были изъята в городе Атырау, где они планировали ее продать, - рассказал Нурлан Бисенов.

Выяснилось, что это не единственное преступление, которое совершили подозреваемые. Так, ранее они угнали автомашину марки ВАЗ-2110, а также совершили около 10 краж из автомобилей.

У подозреваемых изъяты две машины, аккумуляторы, наборы ключей, телефоны. Позже мы установили еще одного соучастника преступления. Им оказался 20-летний молодой человек. Они на протяжении месяца занимались кражами и угонами. В настоящее время двое из них водворены в изолятор временного содержания, начато досудебное расследование по статьям 192 УК РК "Разбойное нападение", 188 УК РК "Кража". Ведется следствие, - отметил Нурлан Бисенов.

Полицейские отмечают, что чаще всего угону подвергаются автомашины российского производства, а также иномарки старых моделей. За 11 месяцев в Уральске угнали 87 машин, не раскрытыми остаются четыре факта.


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