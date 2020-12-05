Избив таксиста, двое парней угнали машину в Уральске

Ранее злоумышленники угнали автомашину марки ВАЗ-2110, а также совершили около 10 краж из автомобилей.

Инцидент произошел 28 ноября. Выяснилось, что не единственное их преступление, сообщает zakon.kz.

Портал Мой Город приводит слова заместителя начальника управления полиции Уральск Нурлана Бисенова, рассказавшего детали угона Chevrolet.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были установлены подозреваемые, был введен план "Перехват", на место выехало руководство и сотрудники управления полиции. По итогам были задержаны двое жителей Уральска, обоим 21 год, ранее не судимые, они дали признательные показания по разбойному нападению. Автомашина были изъята в городе Атырау, где они планировали ее продать, - рассказал Нурлан Бисенов.

Выяснилось, что это не единственное преступление, которое совершили подозреваемые. Так, ранее они угнали автомашину марки ВАЗ-2110, а также совершили около 10 краж из автомобилей.

У подозреваемых изъяты две машины, аккумуляторы, наборы ключей, телефоны. Позже мы установили еще одного соучастника преступления. Им оказался 20-летний молодой человек. Они на протяжении месяца занимались кражами и угонами. В настоящее время двое из них водворены в изолятор временного содержания, начато досудебное расследование по статьям 192 УК РК "Разбойное нападение", 188 УК РК "Кража". Ведется следствие, - отметил Нурлан Бисенов.

Полицейские отмечают, что чаще всего угону подвергаются автомашины российского производства, а также иномарки старых моделей. За 11 месяцев в Уральске угнали 87 машин, не раскрытыми остаются четыре факта.

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