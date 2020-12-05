Рак можно определить с помощью смеха

Боль в груди во время смеха, может оказаться тревожным симптомом.

Американские онколи установили, что рак легких можно распознать по косвенным признакам, например по смеху, сообщает zakon.kz.

Как пишет Daily Express, одним из распространенных симптомов этого заболевания является боль в груди, усиливающаяся во время смеха, при глубоком дыхании и кашле. Она может указывать на закупорку легких, скопление жидкости, увеличение лимфатических узлов и опухоли.

Также исследователи обратили внимание на то, что одним из симптомов рака легких может быть долго не проходящий кашель. Особенно насторожиться стоит при появлении кровяных выделений при нем, а также охриплости. Как и при других видах онкологии, нередко у людей, страдающих раком легких, наблюдается потеря аппетита, необъяснимое снижение веса и одышка. Также к врачам стоит обратиться, если у вас есть постоянное чувство усталости или слабости или же вы постоянно страдаете от инфекционных болезней вроде бронхита или пневмонии.

Многие из этих симптомов могут быть вызваны другими заболеваниями, однако ранняя диагностика рака легких может означать более легкое его лечение. По этой причине людям, заметившим у себя любые подобные проявления или изменения, рекомендуется как можно скорее посетить врача для обследования.

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