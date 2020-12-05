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Житель Актау нашел клад "Орел и решка" через час после выхода программы

Другие искатели, которые подъехали позже, даже попросили меня сфоткаться с ними, - рассказал Асхар Нугманов.

Фото : Lada.kz5 декабря 2020, 21:57

Меньше часа понадобилось жителю Актау, чтобы найти клад проекта "Орел и решка", сообщает zakon.kz.

По словам Асхара Нугманова, он отправился искать клад в тот же момент, как только увидел новый выпуск передачи, передает Lada.kz.

Я начал смотреть эпизод с телефона на сайте "Нового канала". Как только в трансляции показали макет Шеркалы по дороге в аэропорт, где был спрятан клад, я сел в машину и рванул туда. Когда я приехал, один парень уже был там, и мы стали обходить макет с разных сторон. Среди камней я увидел стекло и понял, что это и есть бутылка с кладом. Другие искатели, которые подъехали позже, даже попросили меня сфоткаться с ними, - рассказал Асхар Нугманов.

Каждый выпуск ведущие прячут бутылку со 100 долларами на съемках.

Ранее при съемках передачи в Алматы клад нашел житель южной столицы.


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