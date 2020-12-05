Протесты в Париже переросли в столкновения с полицией

С криками "Все ненавидят полицию" протестующие запускают камни и петарды в стражей порядка, зажигают файеры. После этого сотрудники полиции распылили слезоточивый газ.

Митинг против законопроекта "О глобальной безопасности", проходящий сегодня в Париже, перерос в погромы, сообщает zakon.kz.

Протестующие поджигают автомобили, громят витрины магазинов, передает Sputnik France.

С криками "Все ненавидят полицию" протестующие запускают камни и петарды в стражей порядка, зажигают файеры. После этого сотрудники полиции распылили слезоточивый газ.

На некоторых улицах появились баррикады из подручных материалов. Протестующие направляются в сторону площади Республики в центре города.

Беспорядки происходят на авеню Гамбета, по которой двигалась колонна протестующих. На место прибыли пожарные машины.

PARIS - Manifestation contre la #LoiSecuriteGlobale : nombreux #GiletsJaunes présent.



L’encadrement très important du cortège est source de tension. pic.twitter.com/a47MbtnnMS — Clément Lanot (@ClementLanot) December 5, 2020

Манифестации проходят сразу в нескольких городах Франции. Организаторы – профсоюзы и общественные организации – призывают бойкотировать закон, направленный, по их мнению, против гражданского общества".

Он предусматривает крупный штраф и тюремное наказание для тех, кто размещает в интернете фотографии полицейских, на которых четко видны их лица, а также сообщает их адреса и фамилии. Теперь суд наделяется правом признать такие действия злонамеренным стремлением спровоцировать нападения на правоохранителей.

Это уже вторая крупная серия протестов против законопроекта - предыдущая манифестация неделю назад в Париже завершилась погромами и стычками радикально настроенных участников акции с полицией.

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